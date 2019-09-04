В Петербурге запустили мобильное приложение «Блокада.Имена»

С 8 сентября в App Store доступно приложение «Блокада.Имена». Оно представляет собой интерактивную карту с адресами погибших во времена блокады Ленинграда.

Приложение включает 376 тыс. имен. Список их продолжает пополняться, сообщили организаторы акции «День памяти жертв блокады | 8 сентября».

При наведении на иконку на карте пользователи получат информацию о полном имени, годах жизни и месте захоронения погибшего.

«Интерактивная карта позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах вокруг нас в реальном времени и делает историю близкой, а трагедию видимой и осязаемой», — рассказали авторы приложения.

Приложение «Блокада.Имена» было разработано на волонтерских началах. Пока скачать его могут только обладатели IPhone и IPad. Создание версии для Android требует дополнительного финансирования, отметили авторы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на фасаде дома №2 по улице Чайковского вывесили таблички со списками погибших во время блокады жильцов.