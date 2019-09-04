На доме по Чайковского вывесили список погибших в блокаду жителей

На Чайковского вывесили список погибших в блокаду. Фото: Леонид Рыжик

На Чайковского вывесили список погибших в блокаду. Фото: Леонид Рыжик

В Петербурге 4 сентября на фасаде дома №2 по улице Чайковского вывесили список погибших во время блокады жильцов. С инициативой выступили организаторы акции «День памяти жертв блокады 8 сентября».

«Когда ты смотришь на количество людей, умерших за несколько месяцев в одном доме, на их имена, ты острее чувствуешь это событие, хоть в какой-то мере испытываешь сопричастность», — объяснила руководитель акции Анастация Принцева.

Имена погибших выведены на черных табличках, которые развесили на фасаде. Всего в доме на Чайковского, 2 таких имен 319. Ровно столько жильцов погибло в годы блокады Ленинграда.

Списки погибших в блокаду также сформированы в электронном виде. Адреса жертв размещены на виртуальной карте в приложении «Блокада.Имена».

Организаторы акции «День памяти жертв блокады 8 сентября» просят помянуть погибших поименно, прочитав списки погибших в блокадные дни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 6 сентября откроется новая экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.