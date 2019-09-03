Обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда откроется в пятницу

Для всех желающих вход в музей откроется 8 сентября. Фото: Википедия

Для всех желающих вход в музей откроется 8 сентября. Фото: Википедия

В пятницу, 6 сентября, в Петербурге откроется новая экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Музей в Соляном переулке с июня прошлого года находился на ремонте.

Церемония открытия намечена на 11:00. Участие в ней примут ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, члены правительства и другие.

В первые дни после ремонта, 6 и 7 сентября, музей будет открыт только для уже сформированных организованных групп. Экспозицию увидят школьники, жители блокадного Ленинграда и специалисты музейного дела, сообщает комитет по культуре Петербурга.

Для всех желающих музей откроется 8 сентября. Горожане также смогут свободно посетить культурно-просветительскую программу «Память сердца». Сеансы начнутся в 12.00, 15.00 и 17.00.

Новую экспозицию для музея разрабатывали известные ученые и исследователи, изучающие историю ВОВ.

Ранее сообщалось, что на ремонт музея было выделено 150 млн рублей