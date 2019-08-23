В Петербурге Музей блокады откроется 7 сентября

На работы выделили около 150 миллионов рублей. Врио губернатора надеется, что петербуржцы придут на открытие.

Об этом стало известно 22 августа. Новостью глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился в программе «Петербург. Новый взгляд». Он рассказал, что Музей блокады в Соляном переулке готовится к открытию – торжественное мероприятие должно состоятся 7 сентября. Беглов пригласил в обновленный музей всех желающих, а особенно ветеранов, блокадников и школьников. Для них там подготовили новые экспозиции.

Врио губернатора напомнил, что президент России Владимир Путин распорядился выделить на музей 150 миллионов рублей.

Напоминаем, что 8 сентября пройдет День памяти жертв блокады Ленинграда. Санкт-Петербург уже готовится к дате – сегодня пройдет пресс-конференция, посвященная акции.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов хочет, чтобы музей Достоевского расширили.