Беглов хочет, чтобы музей Достоевского расширили

При этом врио губернатора просит сохранить Кузнечный сквер.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. Врио губернатора Северной столицы распорядился в разговоре с чиновниками, чтобы они придумали, как расширить музей Достоевского, при этом сохранив Кузнечный сквер.

Глава города посетил музей и понял, что ему мало место. Нужно, считает он, найти возможности расширить его. При этом Беглов понимает, что петербуржцы правы, когда просят не трогать зеленую зону.

Напоминаем, что на данный момент музей занимает 1,4 тысячи квадратных метров. Ему, убежден врио губернатора, еще примерно столько же места.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов посетил Соборную мечеть после Курбан-байрама. Беглов подчеркнул, что в Петербурге всегда жили люди разных национальностей и вероисповеданий — эту традицию сохранят. Он подержал идею проводить в мечети лекции и семинары для мигрантов.