Беглов посетил Соборную мечеть после Курбан-байрама

Беглов подчеркнул, что в Петербург всегда жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Фото: gov.spb.ru

Беглов подчеркнул, что в Петербург всегда жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Фото: gov.spb.ru

Храм реставрируют уже 19 лет, но сейчас объем ремонта решили расширить.

Александр Беглов посетил Соборную мечеть Петербурга и поговорил с представителями Духовного управления мусульман. Врио заявил, что реставрацию храма расширят.

Беглов приехал в мечеть по случаю Курбан-байрама, который мусульмане праздновали в воскресенье. Врио заявил, что ремонта в мечети, который ведут с 2000-го года, должно хватить на несколько десятилетий, сообщили в Смольном 15 августа. Пока что из бюджета Петербурга на объект ушло 280 млн рублей за 19 лет.

Беглов подчеркнул, что в Петербурге всегда жили люди разных национальностей и вероисповеданий — эту традицию сохранят. Он подержал идею проводить в мечети лекции и семинары для мигрантов (именно приезжие из стран Ближней Азии составляют значительную часть мусульман в Петербурге) на тему защиты их трудовых прав.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мусульмане перекрыли движение у Соборной мечети.