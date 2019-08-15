Беглов посетил Соборную мечеть после Курбан-байрама

Храм реставрируют уже 19 лет, но сейчас объем ремонта решили расширить.
Александр Беглов посетил Соборную мечеть Петербурга и поговорил с представителями Духовного управления мусульман. Врио заявил, что реставрацию храма расширят.
Беглов приехал в мечеть по случаю Курбан-байрама, который мусульмане праздновали в воскресенье. Врио заявил, что ремонта в мечети, который ведут с 2000-го года, должно хватить на несколько десятилетий, сообщили в Смольном 15 августа. Пока что из бюджета Петербурга на объект ушло 280 млн рублей за 19 лет.
Беглов подчеркнул, что в Петербурге всегда жили люди разных национальностей и вероисповеданий — эту традицию сохранят. Он подержал идею проводить в мечети лекции и семинары для мигрантов (именно приезжие из стран Ближней Азии составляют значительную часть мусульман в Петербурге) на тему защиты их трудовых прав.
Ранее GazetaSPb сообщила, что мусульмане перекрыли движение у Соборной мечети.