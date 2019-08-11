Мусульмане перекрыли движение у Соборной мечети

Утренняя молитва мусульман в честь праздника Курбан-байрам началась у Санкт-Петербургской районной мечети в 7:45 утра 11 августа.

Движение по Кронверскому проспекту (от пересечения с улицей Куйбышева до улицы Кронверкской) остановлено с 7:00 до 9:30. Помимо этого, запрещено движение автотранспорта по Крестьянскому и Конному переулкам.

До 10 часов утра возможно ограничение прохода граждан в вестибюль станции метрополитена «Горьковская».

Курбан-байрам, или Ид аль-адха, является одним из важнейших мусульманских праздников. Он совершается в память жертвоприношения, осуществлённого пророком Ибрахимом (отождествляемым с Библейским Авраамом). По преданию, Ибрахим должен был принести в жертву Господу одного из своих сыновей, однако Бог в последний момент заменил жертву, позволив вместо сына принести в жертву барана.