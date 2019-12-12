Из России сбежал сын погибшего в СИЗО предпринимателя Пшеничного

Из России сбежал сын погибшего в СИЗО предпринимателя Пшеничного
Валерий Пшеничный. Фото: Валерий Пшеничный/ ВК

Обвиняемый в хищении 368 млн рублей при работе над проектированием подлодки «Варшавянка» Денис Пшеничный сбежал из России и скрылся, сообщает Объединенная пресс-служба судов в Петербурге.

Кировский районный суд Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного, который обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Сейчас фигурант дела находится в международном розыске.

Следствие считает, что деньги были похищены Денисом Пшеничным и его отцом Валерием Пшеничным, а также экс-главой компании Андреем Петровым.

Напомним, что Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО-4. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скончавшегося в СИЗО Пшеничного подозревают в отмывании денег.

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