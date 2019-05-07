Скончавшийся в СИЗО Пшеничный подозревается в отмывании денег

Следствие предполагает, что бывший гендиректор АО «НовИТ ПРО» Андрей Петров и погибший Валерий Пшеничный были в сговоре и похитили почти 80 млн рублей.

В понедельник, 6 мая, правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Валерия Пшеничного, который скончался в январе прошлого года, Андрея Петрова и ещё ряда неустановленных лиц.

По версии следствия, между подозреваемыми был сговор, в ходе которого они с июня по август 2016 года похитили 78,9 миллионов рублей бюджетных средств, которые были предоставлены по договору с компанией «Адмиралтейские верфи».

Для отмывки денег Петров выкупил дисконтные векселя одного банка на сумму в 77,4 миллиона рублей. Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде. Личности остальных фигурантов ещё не установлены. По статье «легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» возбуждено уголовное дело.

Генеральный директор «Новит ПРО» Валерий Пшеничный был обнаружен мертвым 5 февраля 2018 года в камере СИЗО №4. Он обвинялся в хищении 100 миллионов рублей при создании проекта подводной лодки «Варшавянка». Причина смерти на данный момент точно неизвестна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что УФСИН выясняет, действительно ли предпринимателя Пшеничного пытали, насиловали и убили в петербургском СИЗО.