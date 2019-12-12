Беглов осмотрел цех обслуживания «Сапсанов» в Петро-Славянке

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил цех техобслуживания высокоскоростных электропоездов «Сапсан» во время рабочего объезда Колпинского района.

Инновационный цех техобслуживания «Сапсанов» находится в поселке Петро-Славянка и работает на базе депо «Санкт-Петербург — Московское». Всего техобслуживанием, диагностикой и ремонтом в цеху занимаются 180 сотрудников. Компания «Сименс» инвестировала в его строительство около 55 млн евро, сообщили в пресс-службе градоначальника.

По словам губернатора, Петербург совместно с РЖД и «Сименсом» продолжат наращивать мощности электропоездов. Кроме того, город и область объединятся для реализации проекта по созданию железнодорожного узла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что время в пути на «Сапсане» между Москвой и Петербургом сократят на полчаса.