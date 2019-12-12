Германия настаивает на причастности России к убийству в Берлине

Министерство иностранных дел и посольство ФРГ считают, что убийство в Берлине было совершено по заказу государственных структур либо Российской Федерации, либо Республики Чечня.

Ранее из-за убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили между Берлином и Москвой разгорелся дипломатический скандал. Берлин выслал двух российских сотрудников. В ответ Москва поступила таким же образом.

Накануне президент России Владимир Путин назвал убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии «жестким и кровавым» человеком. По словам Путин, Зелимхан Хангошвили является одним из организаторов теракта в московском метро, сообщает «Интерфакс». Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» в Париже.

Убийство Хангошвили произошло в Берлине в августе 2019 года. Прокуратура Германии считает, что убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. При этом российские власти все подозрения отвергают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки». Он отметил, что, по его мнению, сейчас правильно «быть дипломатом».