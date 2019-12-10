Песков рассказал, что обсуждали Путин и Зеленский тет-а-тет в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности короткой встречи лидеров России и Украины в Париже.

Песков отметил, что лидеры обсудили «вопросы двусторонних отношений».

«Это было краткое общение, потому что уже далее туда президент [Франции Эммануэль] Макрон вошел и пригласил их на продолжение «нормандского формата», — сказал он, сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки». Он отметил, что, по его мнению, сейчас правильно «быть дипломатом».

Во время саммита Владимир Путин вспомнил строчку из стихотворения Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас будет, может быть, дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель». Именно такая скидка возможна для промышленных украинских потребителей, если Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе». В свою очередь Зеленский сообщил, что стороны затронули вопрос нового договора о транзите газа в Европу через Украину (текущий истекает 31 декабря). Он может быть подписан более чем на год. Дальнейшие параметры сделки еще будут обсуждаться. Также, по его словам, сторонам удалось снять вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». «Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — отметил президент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где он примет участие в саммите в нормандском формате.