Путин прибыл в Париж на «нормандский саммит»

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где у него запланировано участие в саммите в нормандском формате.

Сегодня в Париже президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии проведут переговоры в нормандском формате.

На встрече будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, срок действия которого истекает 31 декабря.

Это будет первая официальная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Ожидается, что стороны также обсудят заключение нового договора по транзиту газа через территорию Украины. Россия займет жесткую позицию на встрече «нормандской четверки» по ситуации в Донбассе, пишет «Коммерсант».

Желания каким-то образом адаптировать или редактировать ранее достигнутые договоренности у Москвы нет. В Кремле рассчитывают, что выполнения минских соглашений от Киева будут требовать также Франция и Германия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минске в четверг завершились марафонские переговоры «нормандской четверки» по урегулированию украинского кризиса, продолжавшиеся около 16 часов.