Петербуржцев предупредили об очередях на границе с Финляндией на выходных

На российско-финляндской и российско-эстонской границе 13, 14 и 15 декабря ожидается наплыв автомобилей. Количество их традиционно возрастает перед Новым годом.

Пассажиропоток в эти дни превышает пропускную способность пунктов пропуска в три раза, в пиковые часы — в два, предупредили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

На АПП «Торфяновка» очереди при выезде из России ожидаются 13 декабря с 16:00 и 14 декабря с 9:00 до 14:00. При въезде — 14 декабря с 18:00 до 22:00 и 15 декабря с 17:00 до 23:00.

На АПП «Брусничное» пиковые часы для покидающих Россию ожидаются 13 декабря с 17:00 до 22:00 и 14 декабря с 7:00 до 14:00. Для возвращающихся — 14 декабря с 17:00 до 21:00 и 15 декабря с 16:00 до 23:00.

На АПП «Светогорск» при выезде заторы прогнозируют 13 декабря с 18:00 до 2:00 и 14 декабря с 8:00 до 15:00. При въезде — 14 декабря с 13:00 до 22:00 и 15 декабря с 14:00 до 21:00.

На АПП «Ивангород» пробки ждут при выезде из РФ 14 декабря с 15:00 до 22:00 и 15 декабря с 15:00 до 22:00. При въезде — 13 декабря с 16:00 до 22:00 и 14 декабря с 9:00 дл 14:00.

В связи с увеличением потока все полосы для движения откроют. При необходимости будут привлечены дополнительные пограничные наряды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в прошлые выходные на границе с Финляндией образовалась пробка из 450 авто.