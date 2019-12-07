На границе выезда из Финляндии пробка: стоят 450 машин

Сегодня днем, 7 декабря, в очереди на границе в Финляндию стояли 250 автомобилей. На данный момент в пункте пропуска «Брусничное» образовалась пробка. Сейчас там стоят 450 автомобилей, которые едут в сторону России.

В сторону Финляндии давка заметно уменьшилась. Данные об этом появились на сайте «На границе.ру».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, в выходные дни, 7 декабря, жители Санкт-Петербурга решили поехать в Финляндию за покупками. В очереди на границе стоят 250 автомобилей. В основном давка замечена в Брусничным и Светогорске, а в Торфяновке свободно.