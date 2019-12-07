Пробка на границе с Финляндией: люди едут за покупками

Пробка на границе с Финляндией: люди едут за покупками
Давка. Фото: nagranitse.ru

В выходные дни, 7 декабря, жители Санкт-Петербурга решили поехать в Финляндию за покупками. В очереди на границе стоят 250 автомобилей.

В основном давка замечена в Брусничным и Светогорске, а в Торфяновке свободно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте, 126 в Петербурге у строящегося дома загорелись вагончики. В МЧС рассказали, что загорелись 4 бытовки, 1 металлический контейнер, а также кровли кирпичной подстанции на площади в 60 кв. м. «Горят вагончики у строящегося здания. Ленинский проспект 126. Пожарная машина уже на месте. Есть пострадавшая машина», — сообщили очевидцы случившейся трагедии.

граница пробки финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Губернатор Петербурга проверил снегоуборочную технику в Курортном районе
В Юнтолово идет работа: бобры построили плотину
На Гастелло после ДТП загорелась машина: одного водителя увезли в реанимацию
Пробка на границе с Финляндией: люди едут за покупками
Ученые считают, что люди стали чаще получать травмы из-за телефонов
На Ленинском проспекте загорелись строительные вагончики у дома
Бывшего доцента Соколова оставят в центре психиатрии Сербского до Нового года
Государственный Эрмитаж подготовил праздничную программу в честь своего 255-летия