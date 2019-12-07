Пробка на границе с Финляндией: люди едут за покупками

В выходные дни, 7 декабря, жители Санкт-Петербурга решили поехать в Финляндию за покупками. В очереди на границе стоят 250 автомобилей.

В основном давка замечена в Брусничным и Светогорске, а в Торфяновке свободно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте, 126 в Петербурге у строящегося дома загорелись вагончики. В МЧС рассказали, что загорелись 4 бытовки, 1 металлический контейнер, а также кровли кирпичной подстанции на площади в 60 кв. м. «Горят вагончики у строящегося здания. Ленинский проспект 126. Пожарная машина уже на месте. Есть пострадавшая машина», — сообщили очевидцы случившейся трагедии.