На Ленинском проспекте загорелись строительные вагончики у дома

На Ленинском проспекте, 126 в Петербурге у строящегося дома загорелись вагончики.
В МЧС рассказали, что загорелись 4 бытовки, 1 металлический контейнер, а также кровли кирпичной подстанции на площади в 60 кв. м.
«Горят вагончики у строящегося здания. Ленинский проспект 126. Пожарная машина уже на месте. Есть пострадавшая машина», — сообщили очевидцы случившейся трагедии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило, что на место пожара уже прибыли сотрудники МЧС.
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