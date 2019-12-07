На Ленинском проспекте загорелись строительные вагончики у дома

На Ленинском проспекте загорелись строительные вагончики у дома
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Ленинском проспекте, 126 в Петербурге у строящегося дома загорелись вагончики.

В МЧС рассказали, что загорелись 4 бытовки, 1 металлический контейнер, а также кровли кирпичной подстанции на площади в 60 кв. м.

«Горят вагончики у строящегося здания. Ленинский проспект 126. Пожарная машина уже на месте. Есть пострадавшая машина», — сообщили очевидцы случившейся трагедии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Главное управление МЧС России по Петербургу сообщило, что на место пожара уже прибыли сотрудники МЧС.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель автомобиля Mazda, сбивший насмерть трех пешеходов возле вестибюля станции «Окружная» МЦК, имеет 12 штрафов за превышения скорости.
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