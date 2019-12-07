У сбившего насмерть трех пешеходов у станции МЦК водителя нашли 12 штрафов

В результате ДТП трое человек погибли, пять пострадали.. Фото: Pixabay

В результате ДТП трое человек погибли, пять пострадали.. Фото: Pixabay

Водитель автомобиля Mazda, сбивший насмерть трех пешеходов возле вестибюля станции «Окружная» МЦК, имеет 12 штрафов за превышения скорости.

«За последний год он имел 12 штрафов за превышение скоростного режима. По поводу оплачиваемых или неоплачиваемых — у меня такой информации нет», — сказали в пресс-службе столичного МВД России, сообщает РБК.

Утром в субботу, 7 декабря автомобиль Mazda врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы. В результате ДТП трое человек погибли, пять пострадали. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.