Форточник украл игровую приставку и золото из квартиры на Краснопутиловской

Полиция Московского района Петербурга ищет вора-форточника, обчистившего квартиру на 130 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 43-летняя хозяйка квартиры в доме №82 по улице Краснопутиловской. Она рассказала, что кто-то в период с 4 по 12 декабря залез на ее балкон на втором этаже и, отжав балконную дверь, пробрался в квартиру. Злоумышленник вынес фотоаппарат, игровую приставку и украшения из золота. Общий ущерб потерпевшая оценила в 130 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи. Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры жительницы Гатчины вынесли «ювелирки» на 405 тысяч. По словам заявительницы, неизвестный отжал замок входной двери и проник в квартиру.