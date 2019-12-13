Форточник украл игровую приставку и золото из квартиры на Краснопутиловской

Форточник украл игровую приставку и золото из квартиры на Краснопутиловской
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Полиция Московского района Петербурга ищет вора-форточника, обчистившего квартиру на 130 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 43-летняя хозяйка квартиры в доме №82 по улице Краснопутиловской. Она рассказала, что кто-то в период с 4 по 12 декабря залез на ее балкон на втором этаже и, отжав балконную дверь, пробрался в квартиру. Злоумышленник вынес фотоаппарат, игровую приставку и украшения из золота. Общий ущерб потерпевшая оценила в 130 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи. Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры жительницы Гатчины вынесли «ювелирки» на 405 тысяч. По словам заявительницы, неизвестный отжал замок входной двери и проник в квартиру.

квартирная кража краснопутиловская улица московский район новости спб орточник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Форточник украл игровую приставку и золото из квартиры на Краснопутиловской
Петербуржцев предупредили об очередях на границе с Финляндией на выходных
Мужчины с ножом напали на уроженца Кавказа и оставили его без денег
Два подростка угнали автомобиль у дворника в Кудрово
С Дыбенко «скорая» увезла наркомана с расстройством психики и ...
Почти 15 тысяч человек эвакуировали в Петербурге из-за угрозы взрыва
Петербуржец уехал в больницу с проломленным черепом после драки на Декабристов
Прокуратура защитила жилищные права юного петербуржца