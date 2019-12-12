Из квартиры жительницы Гатчины вынесли «ювелирки» на 405 тысяч

В Гатчинском районе Ленобласти злоумышленник очистил квартиру жительницы на крупную сумму.

Преступный инцидент произошел в среду, 11 декабря, в доме №61 на проспекте 25-го Октября. В отдел полиции обратилась 45-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный отжал замок входной двери и проник в квартиру. Она обнаружила пропажу ювелирных изделий

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, общая сумма ущерба составила 405 тыс. рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации 27-летней девушки. Медики увезли ее в крайне тяжелом состоянии.