Из квартиры жительницы Гатчины вынесли «ювелирки» на 405 тысяч

Из квартиры жительницы Гатчины вынесли &#171;ювелирки&#187; на 405 тысяч
Неизвестный похитил ювелирные украшения. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти злоумышленник очистил квартиру жительницы на крупную сумму.

Преступный инцидент произошел в среду, 11 декабря, в доме №61 на проспекте 25-го Октября. В отдел полиции обратилась 45-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный отжал замок входной двери и проник в квартиру. Она обнаружила пропажу ювелирных изделий

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, общая сумма ущерба составила 405 тыс. рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации 27-летней девушки. Медики увезли ее в крайне тяжелом состоянии.

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