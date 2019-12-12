Девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после избиений на Тверской

Девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после избиений на Тверской
Скорая увезла девушку в крайне тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto Елена Яковлева

В Центральном районе Петербурга госпитализировали женщину в крайне тяжелом состоянии. Стражи порядка задержали подозреваемого.

Все произошло в среду, 11 декабря, в доме 16 по Тверской улице. В отдел полиции сообщили из медучреждения о госпитализации 27-летней девушки. Пострадавшая находилась в своей квартире.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, стражи порядка оперативно выехали к месту происшествия. По указанному адресу удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний житель Мурманска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о форточнике, который пробрался в квартиру на 16-м этаже.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полиция
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