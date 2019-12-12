На Брянцева форточник залез в квартиру через окно на 16-м этаже

Правоохранители Калининского района Петербурга ищут вора-домушника, который пробрался в квартиру женщины, работающей в пивоваренной компании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в среду вечером, 11 декабря, 60-летняя петербурженка обратилась к правоохранителям с сообщением о квартирной краже. По ее словам, кто-то пробрался в ее квартире через окно на кухне. Стоит отметить, что ее квартира находится на 16 этаже 25-этажного дома на улице Брянцева.

Злоумышленник вынес из квартиры потерпевшей ювелирные изделия и наличные деньги на общую сумму в 500 тысяч рублей.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, установленных в округе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработные похитили платежный терминал из «Магнита» на улице Стойкости.