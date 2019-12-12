Безработные похитили платежный терминал из «Магнита» на улице Стойкости

В Кировском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин. Их подозревают в краже платежного терминала из сетевого магазина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером во вторник, 10 декабря, местный житель позвонил в полицию и рассказал о похищении платежного терминала в «Магните» на улице Стойкости, 8. По его словам, похитителей было двое.

Наряд полиции задержал подозреваемых в течение часа. Ими оказались двое безработных мужчин 31 и 37 лет. Сам терминал нашли в парадной дома №175 по проспекту Народного Ополчения, неподалеку от магазина. Ущерб от похищения терминала оценили в 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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