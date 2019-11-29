Хакер в лыжной маске пытался взломать банкомат на Стачек

Хакер в лыжной маске пытался взломать банкомат на Стачек
Банкомат на Стачек пытались взломать. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Петербурга неизвестный пытался взломать банкомат на проспекте Стачек. Свое лицо он скрыл за лыжной маской.

Как стала известно gazeta.spb.ru, попытку заполучить деньги из банкомата хакер предпринял ранним утром 28 ноября. Целью его был банкомат в ПАО «КБ Восточный» на проспекте Стачек, 94.

По словам работника банка, неизвестный пришел в офисное помещение с 3 до 4 утра. Он подключил дополнительное электронное оборудование к банкомату с целью взлома. Однако совершить задуманное ему не удалось.

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. С камер видеонаблюдения изъяты записи. Судя по кадрам, рос хакера составляет примерно 165-170 см, одет он был в серый пуховик, черные джинсы, светлые штаны, черную шапку и лыжную маску.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом бору пытались вскрыть банкомат в торговом центре.

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Хакер в лыжной маске пытался взломать банкомат на Стачек