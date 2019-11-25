Житель Соснового Бора попытался вскрыть банкомат в ТЦ

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

В Сосновом Бору правоохранители ищут злоумышленника, который предпринял попытку вскрыть банкомат в торговом центре.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 24 ноября, полиция получила сообщение о попытке взлома банкомата в ТЦ «Робин Гуд» на проспекте Героев в Выборге. Прибывшие на место правоохранители установили, что неустановленный мужчина пробрался в торговый центр, взломав входную дверь, и попытался вскрыть банкомат. Однако, у него ничего не вышло и он сбежал с места происшествия.

Сейчас в правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дело о хищении бывшим инкассатором более 8 млн. рублей из банкоматов направлено в суд. Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

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