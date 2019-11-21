Дело о хищении бывшим инкассатором более 8 млн. рублей из банкоматов направлено в суд

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как полагает следствие, в период с ноября 2017 по декабрь 2018 года он совершил четыре кражи денег из банкоматов в разных районах Петербурга. Сумма ущерба составила 8,5 млн рублей.

Мужчина работал инкассатором и знал, как устроены терминалы. Это помогло ему с ловкостью грабить банкоматы. Он открывал банкоматы отмычкой и устанавливал самодельную видеокамеру. Потом злоумышленник просматривал видео, считывал код от сейфа и изготавливал пластиковые ключи для замка хранилища.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Каламацкого и Вадима Широкова. Так, следствие установило, что двое виновных в злодеянии, действуя по предварительному сговору с еще неустановленной группой лиц, обворовывали банкоматы ПАО “МОСОБЛБАНК” в разных районах Петербурга.