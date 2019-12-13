Петербургские полицейские разыскивают мужчину, выстрелившего в лицо своему арендодателю

Петербургские полицейские разыскивают мужчину, выстрелившего в лицо своему арендодателю
Полицейские начали розыск. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга мужчина напал с пистолетом на арендодателя.

Преступный инцидент произошел в четверг, 12 декабря, в доме 63 на Благодатной улице. В отдел полиции обратился 47-летний мужчина. По его словам, 50-летний гражданин напал на него с предметом похожим на пневматический пистолет. Он добавил, что мужчина выстрелил ему в лицо, а также несколько пуль было выпущено по телу.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, на этом разъяренный житель не остановился, он разбил пистолетом стекло в автомобиле марки Land Cruiser.

Теперь заявитель просит привлечь к ответственности злоумышленника. Полиция начала розыск мужчины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нападении на жителя Казахстана. Мужчина приехал в Петербург для покупки авто, однако остался без денег.

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