Мужчины с ножом напали на уроженца Кавказа и оставили его без денег

В Северной столице двое мужчин напали на уроженца Казахстана. Он приехал в город для покупки авто, но остался без денег.

Потерпевший сел в машину к малознакомым мужчинам у отеля на улице Хо-Ши-Мина. Его увезли к гаражам на Колтушском шоссе. Там у мужчины и отобрали деньги, угрожая ножом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, потерпевший лишился 14 тыс. долларов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об угоне автомобиля, который принадлежал дворнику. Машиной завладели подростки.