Два подростка угнали автомобиль у дворника в Кудрово

Два подростка угнали автомобиль у дворника в Кудрово
Подростки угнали автомобиль. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе задержаны двое несовершеннолетних, которые подозреваются в угоне отечественного авто у мужчины, работающего дворником в Кудрово.

Как сообщили gazeta.spb.ru в региональном главке МВД России, 30-летний дворник из Кудрово сообщил в полицию об автоугоне в четверг, 12 декабря. По его словам, он обнаружил свой накануне угнанный автомобиль «Ваз 2106» от дома №3 по Европейскому проспекту.

Правоохранители в тот же день нашли подозреваемых в поселке имени Морозова. Ими оказались двое 16-летних подростков. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудили угонщика микроавтобусов. Суд установил, что обвиняемый состоял в преступную организацию, в которой отвечал за угон микроавтобусов и грузовых автомобилей.

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