В Петербурге осудили угонщика микроавтобусов

Выборгский районный суд приговорил Антона Сорокина, обвиняемого в мошенничестве и краже, к четырем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строго режима.

Суд установил, что обвиняемый состоял в преступную организацию, в которой отвечал за угон микроавтобусов и грузовых автомобилей. Также его задачей являлось сопровождение похищенных автомобилей с похищенным имуществом к местам сокрытия, использование на похищенных машинах заведомо подложных государственных регистрационных знаков с целью сокрытия преступления, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, он убеждал потерпевших отдать деньги под вымышленным предлогом возврата ранее похищенных автомобилей, хотя возвращать украденное не собирался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.