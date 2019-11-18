Угонщик BMW из каршеринга, пытавшийся скрыться от полиции, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков

Житель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.

Задержанным оказался 22-летний житель Ломоносовского района Ленобласти. Как стало известно gazeta.spb.ru, при досмотре у молодого человека изъяли пакет с синтетическим наркотиком массой 2,7 грамма. Кроме того, в салоне автомобиля и по месту проживания задержанного в Ломоносовском районе полицейские нашли значительное количество предметов, используемых для расфасовки и закладки наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Он заключен под стражу.

По предварительной информации, подозреваемый имеет причастность к наркоторговле с помощью тайников-закладок. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона каршеринговой машины.

Напомним, накануне сотрудники ГИБДД начали погоню за угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского. Угонщика пытались остановить стрельбой по колесам, однако все завершилось на другом конце города, где злоумышленника искали кинологи с собакой.

Вечером 15 ноября в полицию заявили об угоне каршерингового автомобиля BMW. Машину заметили сотрудники дорожной полиции под Юкками на Выборгском шоссе. Там угонщик и сбил инспектора ГИБДД, после чего началась погоня со стрельбой по колесам, которая не помогла его остановить.

Автомобиль гнали по КАД аж до поселка Петро-Славянка Колпинского района, где он врезался в бордюр. Водителю удалось сбежать. Его поймали только при помощи кинолога с бельгийской овчаркой — угонщик прятался в кустах в 500 метрах от места аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одну из больниц Петербурга обратился 30-летний мужчина с резаной раной шеи. Он находился в собственном BMW, когда неизвестный попытался его зарезать.