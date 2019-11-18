Водителя пытались зарезать в припаркованном BMW на Витебском

В одну из больниц Петербурга обратился 30-летний мужчина с резаной раной шеи. Он находился в собственном BMW, когда неизвестный попытался его зарезать.

Нападение произошло в воскресенье, 17 ноября. Автомобиль был припаркован у дома 21 по Витебскому проспекту, когда на водителя напал неизвестный.

Мужчина ножом ударил автомобилиста в шею и в грудь, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Водитель обратился в больницу, где его сразу направили в реанимацию. Медики отмечают, что мужчина прибывал в шоковом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция разыскивает нападавшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одну из больниц Колпино госпитализировали 23-летнего мужчину с многочисленными травмами. Выяснилось, что на него около четырех утра 17 ноября напали неизвестные.