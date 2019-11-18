В Колпино неизвестные избили до полусмерти молодого человека

В колпинскую больницу доставили избитого молодого человека. У пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма.

Все произошло накануне, 17 ноября. Полицейским поступило сообщение из медучрежения с информацией, что к ним доставили 23-летнего пациента с многочисленными травмами от дома №4 по улице Октябрьской.

Выяснилось, что около четырех часов утра на мужчину напали неизвестные и избили его. Медики зафиксировали травму головы и рвано-ушибленную рану нижней губы. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, стражи порядка проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, который похищал гранитные плиты. Полицейские узнали о нем от очевидца.