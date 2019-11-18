В Красносельском районе задержали похитителя гранитных плит

Мужчину задержали на следующий день. после заявления свидетельницы похищения. Фото: pixabay

Мужчину задержали на следующий день. после заявления свидетельницы похищения. Фото: pixabay

В Красносельском районе мужчина на иномарке похищал гранитные плиты. Нарушителя удалось оперативно задержать.

Инцидент произошел в субботу, 16 ноября, на улице Линейная. В отдел полиции обратилась 67-летняя женщина. Со слов заявительницы, неизвестный подъехал к дому №59 на автомобиле марки «Kia», после чего похитил гранитные плиты в количестве 20 штук. Она добавила, что это произошло около 15 часов, затем мужчина уехал.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Полицейские установили владельца иномарки. Машину обнаружили у 31 дома по улице Мира поселка Горелово. Возле машины лежали 11 гранитных плит. Подозреваемым оказался 31-летний безработный мужчина.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о краже сейфа. Неизвестные вынесли его из квартиры гендиректора.