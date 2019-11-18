Из квартиры гендиректора в Петербурге украли сейф с миллионом

Из квартиры гендиректора одной из коммерческих фирм в Красносельском районе Петербурга трое неизвестных похитили сейф. Сумму ущерба составила почти миллион рублей.

Кража произошла с 16 на 17 ноября. Неизвестные подобрали ключи и проникли в квартиру на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

С собой они забрали сейф со 120 тыс. рублей, 800 долларами, ювелирными изделиями и документами. Общий ущерб составил 978 тыс. рублей.

Камеры наблюдения в лифте и подъезде запечатлели, как в 4:35 в воскресенье в дом вошли трое неизвестных, прикрывая лица руками. В 8:00 к ним присоединился еще один человек с большой черной сумкой. Здание они покинули вместе в 8:35.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Злоумышленники разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном селе ограбили мужчину. Неизвестный, применив физическую силу, похитил у него 250 тыс. рублей.