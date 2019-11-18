На улице Освобождения у мужчины отобрали 250 тысяч рублей

В Красносельском районе Петербурга правоохранительные органы расследуют грабеж в отношении жителя Красного села.

Как сообщили в региональном главке МВД России, утром 17 ноября в полицию обратился 35-летний мужчина и рассказал, что несколько часов назад его ограбили. По словам заявителя, все произошло в 5:40 утра возле одма №12 по улице Освобождения. Неизвестный мужчина, применив физическую силу, отобрал у него 250 тысяч рублей и убежал.

Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Грабеж». Стражи порядка разыскивают злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали хулиганов, ограбивших тракториста из-за 3 тысяч рублей. Неизвестные напали на тракториста, отобрали у него личное имущество, а после скрылись с места преступления на автомобиле Chevrolet Aveo.