В Ленобласти задержали хулиганов, ограбивших тракториста из-за 3 тысяч рублей

В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело. Двое из них уже были судимы ранее. Фото: pixabay.com

В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело. Двое из них уже были судимы ранее. Фото: pixabay.com

В Волосовском районе Ленинградской области, в деревне Терпилицы, трое злоумышленников напали на тракториста, 28-летнего выходца из Средней Азии.

Неизвестные напали на тракториста, отобрав у него личное имущество, а затем скрылись с места преступления на автомобиле Chevrolet Aveo. Пострадавший оценил утраченные вещи в три тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали преступников. Нападавшими оказались молодые ленинградцы в возрасте от 19 до 24 лет. В гараже дома, рядом с которым их обнаружили, стоял автомобиль, на котором злоумышленники скрылись.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские Петербурга оперативно поймали угонщика, пытавшегося украсть иномарку в Предпортовом проезде.