Полицейские поймали похитителя иномарки, орудовавшего на Предпортовом проезде

Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в хищении иномарки. Mazda 3 была припаркована у одного из домов на Предпортовом проезде.

Преступный инцидент произошел 8 ноября, тогда же и возбудили уголовное дело. Накануне, 16 ноября, иномарку обнаружили в гаражном кооперативе в Красносельском районе. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать и изобличить в содеянном 48-летнего безработного мужчину.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, выяснилось, что ранее судимый житель подобрал ключи к замку и уехал на «новой» машине.

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