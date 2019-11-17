Домушник вынес из квартиры зубного техника на Кибальчича украшения и ноутбук

В Невском районе Северной столицы злоумышленник вынес из квартиры ювелирные изделия и ноутбук.

Все произошло в пятницу, 15 ноября, в однокомнатной квартире дома №14 по улице Кибальчича. В отдел полиции обратилась 25-летняя женщина, работающая зубным техником. Она рассказала, что неизвестный, повредив личинку замка входной двери, проник в ее квартиру. Сумму ущерба она оценила в 115 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка начали розыск злоумышленника.

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