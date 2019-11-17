Петербуржец вышел из клуба на Медиков без телефона и золотой цепочки

В Петроградском районе Петербурга полицейские разыскивают злоумышленника, который оставил посетителя клуба без мобильного телефона и ювелирных изделий.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, в концертном клубе на проспекте Медиков. В отдел полиции обратился 31-летний мужчина. По словам заявителя, он обнаружил пропажу мобильника, золотой цепочки и крестика.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, общий ущерб мужчина оценил в 193 тыс. 500 рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск причастных к произошедшему.

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