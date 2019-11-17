Лжегазовики обчистили квартиры пенсионерок почти на 350 тысяч в Петербурге

Пенсионерки обратились в полицию в один день. Фото: pixabay

Пенсионерки обратились в полицию в один день. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга лжесотрудники газовой службы обчистили квартиры двух пенсионерок. Женщины обратились в полицию в субботу, 16 ноября.

Первый преступный инцидент произошел в доме №59 по Дибуновской улице. По словам 72-летней жительницы, она впустила в квартиру четверых мужчин, заявивших о проверке газового оборудования. Мошенники сказали пенсионерке о неисправности ее плиты и предложили «помощь». Покупка и установка нового устройства обошлись женщине в 30 тыс. рублей. Но злоумышленники забрали не только оплату, они прихватили сумку с деньгами и ювелирные украшения.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, приход лжегазовиков обошелся петербурженке в 340 тыс. рублей.

Позже к полицейским обратилась еще одна пенсионерка, к которой также наведались сотрудники газовой службы. 80-летняя женщина рассказала, что после ухода неизвестных обнаружила пропажу 5 тыс. рублей. Все произошло в одной из квартир дома 26 по Латинскому шоссе.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Правоохранители начали розыск злоумышленников.

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