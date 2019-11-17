Пожарные спешили на вызов, но попали в ДТП на пересечении Солидарности и Коллонтай

Пожарные спешили на вызов, но попали в ДТП на пересечении Солидарности и Коллонтай
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы произошла авария с участием пожарной машины. Со слов очевидцев машину МЧС России не пропустил белый легковой автомобиль.

ДТП случилось в ночь на воскресенье, 17 ноября, на пересечении Солидарности и улицы Коллонтай. Служебный транспорт ехал с включенными звуковыми сигналами.

На опубликованных снимках в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники стоят на приличном расстоянии друг от друга. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» добавили, что сфотографировали происходящее в 3:15.

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации жильцов дома в деревне Терпилицы. В здании произошел пожар.

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