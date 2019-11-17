Спасатели эвакуировали жильцов в Терпилицах из-за пожара в жилом доме

Сведения о возможных пострадавших не приводятся. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сведения о возможных пострадавших не приводятся. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Волосовском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. Возгорание произошло сегодня утром, 17 ноября, в деревне Терпилицы.

Сигнал о ЧП поступил в часть в 3:05. К месту происшествия оперативно прибыли девять человек на двух единицах спецтехники. Помещение горело на площади 20 квадратных метров. Пожарным пришлось эвакуировать жителей.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, ровно в 4 утра пожар был полностью потушен. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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