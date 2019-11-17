Пожарные час тушили баню в Волховском районе

Пожарные час тушили баню в Волховском районе
Причины пожара пока неизвестны. Фото: pixabay

В Волховском районе спасатели оперативно прибыли к полыхающей постройке. Пожар произошел в субботу, 16 ноября, в СНТ Малахит массива Пупышево в Кисельнинском сельском поселении.

Соответствующий сигнал поступил в часть в 15:40. На участок были направлены 8 спасателей на 2 единицах специальной техники. Дача горела на площади 24 «квадратах». Огнеборцы боролись с пламенем около часа.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Ленобласти, возгорание удалось полностью ликвидировать к 16:47.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре во Всеволожском районе. Пожарные тушили дачную постройку.

ГУ МЧС России по Ленобласти дача пожар
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