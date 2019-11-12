Во Всеволожском районе ночью горела дача

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

В ночь на 12 ноября в массиве Дунай Всеволожского района Ленобласти произошел пожар.

В садовом некоммерческом товариществе Карла Либкхнета массива Дунай во Всеволожском районе Ленобласти загорелся частный дом.

Пламя распространилось на 54 квадратных метра. Сигнал о возгорании экстренные службы получили в 3:10.

В ликвидации пожара участвовали восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Огонь ликвидировали в 4:07. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе из горящего дома вывели беременную женщину. Пожар произошел в двухэтажном доме в СНТ «Звезда». Из пекла удалось вывести беременную хозяйку, которая осталась цела и невредима.