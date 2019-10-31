Во Всеволожском районе из горящего дома вывели беременную женщину

Во Всеволожском районе из горящего дома вывели беременную женщину
Причина пожара не сообщается. Фото: pixabay

По предварительным данным, все остались живы, но хозяйку дома все равно госпитализировали.

Все случилось сегодня, 31 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области. Обо всем рассказали в экстренных службах. Пожар произошел в двухэтажном доме в СНТ «Звезда». По какой причине загорелось здание – пока что не удалось установить. Из пекла удалось вывести беременную хозяйку, которая осталась цела и невредима. На место прибыли не только спасатели, но и карета скорой помощи. Медики приняли решение госпитализировать женщину, чтобы удостовериться, что с ней все хорошо.

Судя по всему, здание сгорело дотла. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при пожаре в Васкелово погибли бывший чиновник Смольного и трое детей известного бизнесмена. Отец троих погибших детей – бывший партнёр ГК «Евромед», а ныне совладелец «Медицинской инвестиционной группы» 39-летний Илья Иванов.

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