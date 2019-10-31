Во Всеволожском районе из горящего дома вывели беременную женщину

По предварительным данным, все остались живы, но хозяйку дома все равно госпитализировали.

Все случилось сегодня, 31 октября, во Всеволожском районе Ленинградской области. Обо всем рассказали в экстренных службах. Пожар произошел в двухэтажном доме в СНТ «Звезда». По какой причине загорелось здание – пока что не удалось установить. Из пекла удалось вывести беременную хозяйку, которая осталась цела и невредима. На место прибыли не только спасатели, но и карета скорой помощи. Медики приняли решение госпитализировать женщину, чтобы удостовериться, что с ней все хорошо.

Судя по всему, здание сгорело дотла. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при пожаре в Васкелово погибли бывший чиновник Смольного и трое детей известного бизнесмена. Отец троих погибших детей – бывший партнёр ГК «Евромед», а ныне совладелец «Медицинской инвестиционной группы» 39-летний Илья Иванов.