При пожаре в Васкелово погибли бывший чиновник Смольного и трое детей известного бизнесмена

При пожаре погибли пять человек. Фото: Pixabay

При пожаре погибли пять человек. Фото: Pixabay

При пожаре во Всеволожском районе Ленобласти погибли трое детей известного бизнесмена и бывший чиновник Смольного, который приходился предпринимателю тестем.

Сгоревшая дача в Васкелово принадлежала бывшему чиновнику комитета по управлению городским имуществом Петербурга 58-летнему Павлу Макаренко, сообщает «Фонтанка». Отец троих погибших детей – бывший партнёр ГК «Евромед», а ныне совладелец «Медицинской инвестиционной группы» 39-летний Илья Иванов.

Как пишет издание, предприниматель решил оставил двухлетнюю дочку и сыновей пяти и восьми лет тестю, чтобы с женой съездить в командировку в Великий Новгород. Решение обернулось трагедией.

Напомним, утром 30 октября в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области загорелся частный дом. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в деревне Васкелово горел жилой частный дом. Пламя распространилось по площади 30 «квадратов». Пожарные сообщили о ликвидации пожара в половину восьмого утра. В результате пожара погибли пять человек, трое из которых дети.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи проводят проверку после пожара в частном жилом доме, расположенном на территории садоводства «Полиграфмаш» в поселке Васкелово Всеволожского района Ленобласти.