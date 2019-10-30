Появились подробности трагического пожара в Ленобласти

При пожаре погибли четыре человека. Фото: Pixabay

При пожаре погибли четыре человека. Фото: Pixabay

Следователи проводят проверку после пожара в частном жилом доме, расположенном на территории садоводства «Полиграфмаш» в поселке Васкелово Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Ленобласти, после пожара обнаружены тела четырех людей, в том числе детей со следами термического воздействия.

Напомним, ранним утром 30 октября в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области загорелся частный дом. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в деревне Васкелово горел жилой частный дом. Пламя распространилось по площади 30 «квадратов». Пожарные сообщили о ликвидации пожара в половину восьмого утра.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности и точное количество погибших.

По предварительным данным, жертвами происшествия стали члены одной семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупный пожар в Тосно потушили за полчаса. По предварительной информации, в пожаре мог погибнуть пожилой мужчина, надышавшийся угарным газом.