Четыре человека заживо сгорели на даче в Ленобласти

Ранним утром 30 октября в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области загорелся частный дом. Пожар унес жизни четырех человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в деревне Васкелово горел жилой частный дом. Пламя распространилось по площади 30 «квадратов». Пожарные сообщили о ликвидации пожара в половину восьмого утра.

По данным издания 47news, в момент пожара в доме находилась семья из пяти человек. Тела четверых были найдены уже под завалами. Спасатели ищут пятого человека.

Причины возгорания пока остаются неустановленными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупный пожар в Тосно потушили за полчаса. По предварительной информации, в пожаре мог погибнуть пожилой мужчина, надышавшийся угарным газом.