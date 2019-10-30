Крупный пожар в Тосно потушили за полчаса

Крупный пожар в Тосно потушили за полчаса
Пожарные потушили пламя за пол часа. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В городе Тосно Ленинградской области вечером во вторник начался пожар в частном доме.

Как сообщили в главке МЧС по Ленобласти, сообщение о возгорании поступила в спецслужбы около половины восьмого вечера. Огонь успел распространиться по площади в 96 квадратных метров. Огнеборцам потребовалось полчаса на ликвидацию пожара — в восемь вечера возгорание удалось потушить.

На месте происшествия работали 13 спасателей и три спецмашины. Причины пожара пока неизвестны. По предварительной информации, в пожаре мог погибнуть пожилой мужчина, надышавшийся угарным газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные за полтора часа потушили частный дом в Красном селе. Ночью 30 октября в Красносельском районе загорелся частный дом площадью 8 на 10 метров в СНТ «Авангард».

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